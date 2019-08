Bei einem An der Nassach abgestellten Renault Kangoo wurde am Mittwoch in der Zeit von 8 bis 14 Uhr das Fenster auf der Fahrerseite mit einem Stein eingeworfen. Der drei Zentimeter breite Stein lag noch im Fußraum der Fahrerseite. Das Fahrzeug war An der Oberen Nassach auf dem Grünstreifen direkt an der Straße geparkt. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Der Schaden durch die eingeworfene Scheibe beträgt 150 Euro. pol