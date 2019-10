Feng-Shui-Workshop in Teuschnitz

Die Volkshochschule bietet einen Feng Shui Workshop an, bei dem am ersten Abend auf die Theorie der Harmonie- und Gestaltungslehre eingegangen wird. Im zweiten Schritt wenden die Teilnehmenden das erworbene Wissen praktisch an. Der Kurs findet am Samstag, 16. November, von 10 bis 16 Uhr in der Arnika-Akademie Teuschnitz statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die Volkshochschule Kronach, 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red