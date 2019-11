Felssicherung am Wattendorfer Berg

Die Felssicherungsarbeiten an Hängen mit Steinschlaggefahr am Wattendorfer Berg, welche seit Oktober im Auftrag des Staatlichen Bauamtes Bamberg ausgeführt werden, dauern voraussichtlich noch bis kurz vor Weihnachten an. Betroffen ist weiterhin der Streckenabschnitt St 2210 im Bereich südwestlich von Wattendorf, teilt das Bauamt mit.

Der größte Teil der betroffenen Felsobjekte konnte bereits gesichert werden. Bei den restlichen Sicherungsarbeiten handelt es sich überwiegend um das Einbringen von Felsnägeln sowie die Herstellung kleinerer Sicherungssysteme in Form von Netzsicherungen sowie Spritzbeton. Die Sicherungsarbeiten im genannten Bereich erfolgen weiterhin unter halbseitiger Sperrung mit Verkehrsregelung durch Baustellenampeln.

Das Staatliche Bauamt bittet in seiner Mitteilung die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Einschränkungen und Mehrbelastungen während der Bauausführung. red