Felssicherung am Wattendorfer Berg

Ab Montag, 30. September, werden im Auftrag des Staatlichen Bauamtes Bamberg Felssicherungsarbeiten an steinschlaggefährdeten Hängen nordwestlich des Steinbruchs Kaider und am Wattendorfer Berg, südwestlich von Wattendorf, ausgeführt. Diese Arbeiten sind, wie das Bauamt mitteilt, dringend erforderlich, da sich zuletzt vereinzelt Steinschläge ereignet haben und eine Gefährdung für den Straßenverkehr ausgeschlossen werden soll. Von den Felssicherungsarbeiten sind folgende Streckenabschnitte betroffen: Staatsstraße 2204 im Bereich nordwestlich des Steinbruchs Kaider und Staatsstraße 2210 im Bereich südwestlich von Wattendorf. Um das Gefährdungspotenzial zu minimieren, wird lockeres Felsgestein von den Böschungen abgetragen, um anschließend je nach Bedarf Sicherungssysteme (Netze, Spritzbeton, Felsnägel) aufzubringen. Die Sicherungsarbeiten erfolgen unter halbseitiger Sperrung mit Verkehrsregelung durch Baustellenampeln. Der Abschluss der Felssicherungen ist für Ende November vorgesehen. Innerhalb des Zeitraumes vom 30. September bis 29. November ist für eine vorgesehene Felssprengung eine einwöchige Vollsperrung der Staatsstraße 2210 am Wattendorfer Berg notwendig. Der Verkehr wird über Wattendorf - Frauendorf - Stübig umgeleitet. Das Staatliche Bauamt Bamberg bittet die Verkehrsteilnehmer und die Anwohner an der Umleitungsstrecke um Verständnis für die Einschränkungen. red