Die Touristinformation Egloffstein bietet am Samstag, 3. August, um 10 Uhr eine Schatzsuche in der Unterwelt an. Die 45-minütige Kinderführung führt in die Egloffsteiner Felsenkeller. Spielerisch erleben die Teilnehmer Spannendes über die Entstehung der Felsenkeller und suchen dabei auch noch den versteckten Schatz. Treffpunkt ist an den Felsenkellern unterhalb des Raiffeisenbank-Parkplatzes. red