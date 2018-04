Felsen, Hölle und Eisenfresser-Wanderung

Eine geologische Spurensuche zwischen Geschwand und Sorg findet am Sonntag, 22. April, statt. Unter Führung der Geologin Angela Wirsing begibt man sich auf die Spurensuche zu Felsen und Eisenfressern und kommt dabei auch der "Hölle" ganz nah. Die sieben Kilometer lange Wanderung dauert rund 3,5 Stunden und findet bei jedem Wetter statt. Treffpunkt ist um 13 Uhr an der Kirche Maria Himmelfahrt in Geschwand. red