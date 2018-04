Feldhase rannte vor Auto

Kleines Tier, 1500 Euro Schaden: Am Montag in der Morgendämmerung fuhr eine 46-Jährige von Zeitlofs in Richtung Roßbach. Kurz vor dem kleinen Ortsteil der Marktgemeinde rannte ein Hase vor ihren Hyundai. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste das Tier frontal. Am Fahrzeug entstand Blechschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Die Fahrerin wurde nicht verletzt. Der Feldhase konnte nicht mehr aufgefunden werden, teilt die Polizei am Dienstag mit. pol