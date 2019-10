Mit der Feldenkrais-Methode werden durch die Ausführung von behutsamen Bewegungen gewohnte Verhaltens- oder Bewegungsmuster und Verspannungen bewusst gemacht. In einem Workshop der Volkshochschule am Freitag, 18. Oktober, von 16 bis 20 Uhr in der Löwenstraße 16 geht es schwerpunktmäßig darum, wie man seinen Kopf frei von Blockaden bewegt. Anmeldung ist unter der Nummer 09561/88250 oder online auf www.vhs-coburg.de möglich. red