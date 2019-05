Feldenkrais-Methode bei der Volkshochschule

Das Atelier Wandlungskunst in Birkenfeld ist der Ort für Kurse in Kooperation mit der Volkshochschule im Landkreis. Die Feldenkrais-Methode, begründet durch den Physiker Moshe Feldenkrais, wird auch als "Yoga des Westens" bezeichnet. Interessierte können diese Methode am Montag, 13. Mai, von 19 bis 22 Uhr kennenlernen. "Lösungen für schmerzfreie, verbesserte Bewegungsorganisation" zeigt Reinhard Winkler für Rücken, Hüftgelenke, Knie oder Schultern. Der Abend findet noch einmal am Montag, 24. Juni, statt. Interessenten sollen vor dem Kurs mit dem Leiter Kontakt aufnehmen (Ruf 09532/981060). red