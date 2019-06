"Feldenkrais für Senioren - Beweglich sein ein Leben lang" - unter diesem Motto bietet die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) in Bamberg sechsteilige Feldenkrais-Kurse für Senioren an, die am Mittwoch, 26. Juni, von 9.45 bis 10.45 Uhr bzw. 11 bis 12 Uhr in der Feldenkrais-Praxis Promenade 17 bei Angelika Friedrich beginnen. Infos und Anmeldung bei der KEB unter Telefon 0951/9230670 oder per E-Mail an kath.bildung-ba@t-online.de. red