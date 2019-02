Feldarbeiten stoßen auf Kritik

Mit einem offenen Brief hat sich der Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands, Erwin Schwarz, am Montagmorgen an die Redaktion gewandt. Darin heißt es: "Nach der Winterpause beginnen für uns Landwirte wieder die Arbeiten in der Außenwirtschaft. Jetzt ist es Zeit, um den Pflanzen einen guten Start in die Vegetation zu geben. Prompt stören sich besorgte Mitbürger daran und fühlen sich dadurch belästigt."

Wie Schwarz auf Nachfrage erklärt, kommt es immer wieder vor, dass sich Bürger darüber ärgern, wenn etwa im Frühjahr die Gülle ausgebracht wird. Teilweise würden auch die Behörden verständigt, um einen möglichen Gesetzesverstoß zu prüfen, heißt es in Schwarz' Brief. Das sei "frustrierend und zermürbend" für den Berufsstand.

"Wir möchten bei der Bevölkerung einfach um Verständnis für unsere Arbeit bitten", erklärt Schwarz. "Wenn wir zum Beispiel Gülle ausbringen, machen wir das nicht, um unsere Mitbürger zu ärgern." Ziel und Aufgabe sei es, hochwertige Nahrungs- und Futtermittel für die Bevölkerung zu erzeugen. Wie Schwarz berichtet, steht aktuell die erste Düngegabe auf den Feldern an. "Nach Fasching dann erste Pflanzenschutzmaßnahmen." bex