Feingefühl und Bindung im ersten Lebensjahr

Im ersten Lebensjahr machen Kinder die grundlegendsten Erfahrungen über die Welt, in die sie hineinwachsen, und - als soziale Wesen - über die Art, wie Beziehungen gelebt werden. In drei Kurzvorträgen mit anschließendem kurzen Austausch, veranstaltet von Bildung-Evangelisch, erhalten Eltern Einblick in die wichtigsten Erkenntnisse der Bindungstheorie: wie entwickelt sich das kindliche Gehirn? Welche Rolle spielt dabei das feinfühlige Verhalten der Eltern? Termine sind am 8., 12. und 15. Mai, jeweils von 9 bis 9.45 Uhr. Die Kosten für drei Termine betragen 15 Euro. Für die Anmeldung wird gebeten, eine Mail an renate.abesser@elkb.de zu schicken. Nachdem man die Anmeldebestätigung bekommen hat, ist die Teilnahmegebühr zu überweisen. Bei Zahlungseingang bekommen Teilnehmer den Zugangscode fürs Zoom-Meeting. red