Feiertagsregelung für die Müllabfuhr

Das Landratsamt veröffentlicht die Terminverschiebungen bei den Abfalltonnenleerungen: Montag, 23. Dezember, wird auf Samstag, 21. Dezember, vorverlegt, Dienstag, 24. Dezember, wird auf Montag, 23. Dezember, vorverlegt, Mittwoch, 25. Dezember, wird auf Dienstag, 24. Dezember, vorverlegt, Donnerstag, 26. Dezember, wird am Freitag, 27. Dezember, nachgeholt, Freitag, 27. Dezember, wird am Samstag, 28. Dezember, nachgeholt. Auf der Internetseite www.abfall.kreis-co.de finden die Landkreisbürger Tipps und Anregungen für ein umweltbewusstes Verhalten. Informationen erhalten sie auch über die "Abfall-App" des Landkreises. Hier finden sie alle Abfuhrtermine, Wertstoffhöfe und Grüngutsammelstellen und Glascontainerstandorte im Landkreis sowie einen Jahreskalender zum Ausdrucken und die Problemmülltermine. Außerdem können sie hier einen Erinnerungsservice per E-Mail einrichten. red