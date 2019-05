Feiertag für die Feuerwehr

Das jahrzehntelang genutzte Feuerwehrhaus in der Ortsmitte von Hain wurde stillgelegt. Lange Zeit war es schon zu klein, um die benötigten Utensilien aufzunehmen. Zum anderen war auch die Zufahrt aus der Ortsmitte durch die angrenzenden Scheunen auf der einen und die Einfriedung des benachbarten Künßberg-Schlosses auf der gegenüberliegenden Seite viel zu eng. Zumal die Zufahrt zu den benachbarten landwirtschaftlichen Anwesen im Notfall äußerst dicht vorbeiführte. Das neue schmucke Gerätehaus am Ortsende in Richtung Wildenberg wurde auf dem Pausenhof der ehemaligen einklassigen Volksschule Hain erstellt. Es bietet für alle benötigten Geräte auf mehreren Stockwerken mehr Raum und bis zur benachbarten Ortsstraße reichlich Abstellplatz. Selbst ein eventuell später angeschafftes Löschfahrzeug fände in dem neuen Gebäude bedenkenlos Platz. Die Feuerwehr lädt zu r Einweihung am Mittwoch, 29. Mai, um 18 Uhr ein. red