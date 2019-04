Immer weniger ist der 1. Mai noch als "Tag der Arbeit" im Bewusstsein der Menschen. Stattdessen wird er als Wandertag oder Feiertag für allgemeine "Maifeiern" wahrgenommen. Als Arbeitnehmerbewegung will die KAB jedoch diesen Tag als Feiertag der arbeitenden Menschen und ihrer Familien begehen. Gefeiert wird der Tag mit einem Arbeitnehmergottesdienst sowie einem "politischen Frühschoppen".

Politischer Frühschoppen

Mit dem Gottesdienst um 9 Uhr in der Pfarrkirche St. Josef Wilhelmsthal soll an die Wurzeln des Feiertages erinnert werden. Zuvor erfolgt um 8.45 Uhr die Kirchenparade der KAB-Abordnungen der jeweiligen Ortsvereine sowie der Ehrengäste ab dem KAB-Haus, musikalisch begleitet von der Trachtenkapelle Wilhelmsthal. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle Besucher ins KAB-Haus eingeladen zum politischen Frühschoppen mit Kommunalpolitikern, das Thema lautet "Europa vor der Haustür".

Europapolitik bestimmt Alltag

Anlässlich der Europa-Wahlen am 26. Mai soll darüber informiert werden, wie sich Entscheidungen in Brüssel in unseren Kommunen auswirken; ist doch die Europapolitik in unserem Alltag präsenter, als viele denken. Viele - für alle Bürger der 28 EU-Staaten verbindliche - politische Entscheidungen fallen in Straßburg und Brüssel.

Umrahmt wird die Maifeier in diesem Jahr von der bekannten Musikerin und Sängerin Silvia Wachter. Einladung ergeht an die gesamte Bevölkerung.