Feiern rund um das Pfarrheim

Das letzte

Ferienwochenende steht in Arnshausen im Zeichen der Kirchweih. Heuer wird von Samstag bis Montag, 7. und 9. September, rund um das Pfarrheim gefeiert. Los geht es am Samstag um 18 Uhr mit einem Familiengottesdienst in der Pfarrkirche. Pfarrer Greier übernimmt nach der Messfeier den Bieranstich im Festzelt. Musikalisch sorgt das "Duo Con Brio" für Stimmung. Am Sonntag locken ab 11.30 Uhr der Mittagstisch sowie eine große Kaffeebar. Die Kinder dürfen sich ab 15 Uhr bei einem Kinderprogramm vergnügen. Ab 18 Uhr stimmen die Rucksackmusikanten im beheizten Festzelt zum Schunkeln und Mitsingen an. Kesselfleisch-Liebhaber kommen am Montag ab 18 Uhr auf ihre Kosten. Es unterhält die Arnshäuser Blaskapelle. sek