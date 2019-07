Feiern mit Tageblatt, RadioEins und HSC

Drei Nachbarn mit einem gemeinsamen Hof - da lässt sich gut zusammen feiern: Coburger Tageblatt, RadioEins und der HSC Coburg bitten am Samstag, 27. Juli, von 11 bis 17 Uhr zum Hoffest. Gefeiert wird in dem Hof hinter der Tageblatt-Geschäftsstelle in der Hindenburgstraße 3a/Seifahrtshofstraße. Das Fest beginnt um 11 Uhr mit einem Weißwurstfrühschoppen. Ab 12 Uhr werden die Bundesligaspieler des HSC ihren Fans die (vorab bezahlten) Dauerkarten überreichen. Um 13 Uhr werden auf der Bühne die Neuzugänge des HSC präsentiert; den ganzen Tag über stehen Mitglieder der Bundesligamannschaften für Fragen zur Verfügung.

Das Tageblatt verlost ein signiertes HSC-Trikot, außerdem Karten für die Spider Murphy Gang und Hans Söllner in Tambach. Kinder können sich in der Hüpfburg austoben, auf die Torwand werfen und sich schminken lassen, die Fotobox steht für lustige Einzel- und Gruppenbilder zur Verfügung, ab 15 Uhr spielt die Band "The Wrapping Papers". Und wer ein Andenken mit heimnehmen möchte, findet in der Tageblatt-Geschäftsstelle typisch Fränkisches zum Sonderpreis.

Parkmöglichkeiten bestehen im Parkhaus Post, das trotz der Baustelle in der Hindenburgstraße erreichbar ist. red