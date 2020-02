Feiern mit Räucherfisch

"Am Samstag feiern wir im Gasthaus, do gibt´s dann scho a Fleisch", schmunzelt Johann Eberth. Dass er ausgerechnet am Aschermittwoch seinen 80. Geburtstag hat, ist halt so. Dann gibt es eben Häppchen mit Räucherfisch, Käse und Eiern, Torte, Krapfen und selbst gebackenen Kuchen.

Die Gäste stört es nicht, sie stoßen mit einem Gläschen Sekt auf den Jubilar an, der aus seinem Leben viel erzählen kann. Etwa, dass er, der gebürtige Kleukheimer, hier an der Hauptstraße einst das große Anwesen der Eltern übernommen hat. 1973 war das, erinnert er sich, mit all den Schweinen, Milchkühen, Kaninchen und Tauben. "Die Kühe hatten alle einen Namen, die ganze Verwandschaft kam darin vor", erinnert er sich. Im Alter von 24 Jahren heiratete er seine Anna-Maria, die im September 2019 verstarb. Als junger Mann arbeitete Johann Eberth zehn Jahre lang auf dem Bau und im Straßenbau, war in Prächting, Bamberg und Kleukheim beschäftigt. Danach fand er eine Anstellung als Polsterer bei Rießner in Michelau, bevor er sich mit 33 Jahren für die Landwirtschaft entschied. Ein Beinbruch vor sieben Jahren zwang ihn, etwas kürzerzutreten, dennoch klagt Johann Eberth nicht. Auf seine sieben Kinder ist er stolz, auch auf die elf Enkel und den ersten Urenkel.

Neben Bürgermeister Bernhard Storath gratulierten auch Freunde, Nachbarn und Vereine. Immerhin ist Johann Mitglied beim VdK, der freiwilligen Feuerwehr, dem Junglandverein und im Musikverein. Dort hat er sogar mehr als 25 Jahre lang die Tuba gespielt. Ein Hobby hat er aber noch länger: die Taubenzucht. ds