Wittershausen vor 17 Stunden

Feiern mit dem FC Frankonia

In Wittershausen steigt am Samstag, 13., und Sonntag, 14. Juli, das Sommerfest des FC Frankonia. Festbeginn ist am Samstag um 15.30 Uhr. Die Jugendmannschaft spielt um 16 Uhr. Ein Torwandschießen für ...