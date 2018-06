Feiern im Lehrgarten

Am Sonntag, 1. Juli, lädt der Obst- und Gartenbauverein zu seinem bunten Sommerfest in den Kräuterlehrgarten neben dem Pfarrhaus ein. Den Auftakt bildet um 9.45 Uhr der Gottesdienst mit dem Kirchen- und Posaunenchor im Grünen.

Immer wieder etwas Besonderes ist es, sich mit Bläserklang unter den großen Bäumen des historischen Pfarrgartens zu versammeln. Beim anschließenden Frühschoppen mit Bier aus der Schmölzer Dorfbrauerei und Leberkäs lohnt sich auch schon ein Blick auf die große Vielfalt der beschilderten Pflanzen. In den Beeten der Kindergruppe "Schmölzer Wühlmäuse" wurde mit einer speziellen Blumenmischung auch für andere "Gartenbesucher" wie Schmetterlinge, Bienen und Hummeln eine Raststation geschaffen. Umgeben von wilden Kleinbiotopen zeigt sich hier die ganze Vielfalt der "Apotheke Gottes" für Mensch und Natur. Ab 14 Uhr beginnt das Kinderprogramm.

Informationen zum Garten und den Kräutern gibt es den ganzen Tag bei Walter Näher und um 16.30 Uhr bei einer kleinen Führung. Die Mitglieder des Vereins sorgen mit Kaffee, selbstgemachten Kuchen und Torten, Fisch- und Käsesemmeln und Gegrilltem am Nachmittag für gemütliche und informative Stunden in ihrem kleinen Natur- und Gartenparadies. red