Feiern hinter der Fortuna

Das Frankenland bekommt Festivalzuwachs. Am Samstag, 27. Juli, feiert das Pondsland-Festival seine Premiere. Stattfinden wird das Open Air der elektronischen Musik in Höchstadt an der Aisch auf dem Gelände der Fortuna Kulturfabrik. Das Gelände hat industriellen Charme, welcher perfekt zu der Musik passt, schreiben die Veranstalter des Festivals. In der Anfangszeit der elektronischen Musik wurde kaum eine Party nicht in alten Industriebaracken oder leerstehenden Fabrikhallen veranstaltet.

Zahlreiche Acts aus nah und fern beschallen die Bühne. Die Besucher dürfen sich auf das Line-Up, unter anderem bestehend aus "Gestört aber geil", Oliver Magenta und Fabian Farell freuen. Die Jungs von "Gestört aber geil" sind die absoluten Shooting Stars der Stunde. In den sozialen Medien zählen sie Fans im sechsstelligen Bereich. Über 17 Millionen Soundcloud-Plays und ausverkaufte Konzerte in ganz Deutschland sprechen für sich. An den Turntables treffen sich Pop und entspannter Techno. Es werden Rock und melodischer House mit deutschsprachigen Balladen fusioniert.

Besuch einer Legende

Mit Moguai kommt ein echte Legende nach Höchstadt. Noch eine Woche zuvor tritt Moguai auf Parookaville, dem größten Festival für elektronische Musik in Deutschland, auf. Komplettiert wird das Line-Up von regionalen Festival-Größen wie Avaro, Fabian Vangelis und "Tonpredigt".

Tanzen und Chillen - dem steht beim Pondsland-Festival nichts im Wege. Das normale Ticket kostet 27 Euro, und wer sich etwas gönnen will, kann das VIP-Ticket für 59 Euro erwerben. Die Tickets sind online sowie in zahlreichen stationären Vorverkaufsstellen (Jammy's Bistro, R+V Generalagentur Niklas, V1 Shisha-Lounge, Fortuna-Kulturfabrik und dem Lotto- und Ticketshop Kefferstein) verfügbar.

Die Anreise

Wer mit dem Auto anreist, gibt die Adresse Bahnhofstraße, 91315 Höchstadt/Aisch, in sein Navi ein. Hier stehen zahlreiche Parkplätze auf den Aischwiesen direkt vor dem Festivalgelände zur Verfügung.

Es besteht auch die Möglichkeit, das Festival-Gelände mit den öffentlichen Verkehrsmitteln aus dem Raum Bamberg, Forchheim, Erlangen und Herzogenaurach zu erreichen. Die Busfahrpläne und weitere Infos hierzu können der Facebook- und Instagram-Seite Pondsland Festival sowie der Website www.pondsland-festival.de entnommen werden.

Ab 16 Jahren und unter 18 Jahren ist der Aufenthalt nur in Begleitung einer mindestens 18-jährigen Person und unter Vorlage der Aufsichtsübertragung (Muttizettel) möglich. Dieser steht zum Download auf der Website bereit. red