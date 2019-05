Feiern fürs Kinderhospiz

Ein fröhliches Kinderfest gestaltet die Klasse F1b der Fachakademie für Sozialpädagogik Sankt Christophorus Haßberge der Caritasschulen gGmbH (FAKS) am Samstag, 1. Juni in Haßfurt. Ab 13 Uhr freuen sich die angehenden Erzieher auf Familien, die einen fröhlichen Nachmittag verbringen wollen. Dabei sammeln die Studierenden der FAKS Geld für einen ernsten Zweck, nämlich für das Kinderhospiz in Bamberg. Bis 16 Uhr geht es auf dem Gelände der FAKS in der Zeppelinstraße 5 in Haßfurt hoch her. Verschiedene Spielstationen, Kinderschminken sowie Lieder und Theateraufführungen sorgen für beste Unterhaltung. Sponsoren unterstützen die Benefizaktion und so konnte auch eine attraktive Tombola bestückt werden. Kaffee und Kuchen sowie kleine Snacks runden das Familienfest ab, das bei schlechtem Wetter im Schulgebäude stattfindet. Die Klasse F1b der FAKS Haßfurt freut sich auf viele Gäste, die mit Spaß etwas Gutes tun wollen. ft