Feiern für den guten Zweck

Die Partyband "Dochrinna" lädt zur 1. Zwickel Party Hirschaid ein. Am Samstag, 1. Dezember, ab 19 Uhr in der Jahnhalle Hirschaid unterhalten zwei Bands aus Franken. Für Stimmung sorgen die Gastgeber "Dochrinna - die Partyband aus Franken" und ihre Freunde von "Edzerdla". Der Gesamterlös kommt dem Verein "Franken helfen Franken" zugute, der Spendenverein der Mediengruppe Oberfranken - es werden gemeinnützige Vereine, Projekte und Initiativen in der Region unterstützt. Weitere Infos gibt es unter www.dochrinna.de/zwickel. Vereine und Gruppen erhalten ab zehn Personen fünf Liter Freibier - nur mit vorheriger Anmeldung an zwickel@dochrinna.de. red