Feiern auf der Böhmerwiese

Wenn sich der Sommer dem Ende zuneigt und die Sonne ihre letzten warmen Strahlen schickt, dann findet im Herzen der Bamberger Gärtnerstadt das Zwiebeltreterfest statt: Vom 5. bis 8. September lädt die Böhmerwiese heuer zum elften Mal dazu ein. Das Einböllern am heutigen Donnerstag um 18 Uhr ist der Startschuss für ein verlängertes Wochenende voll Musik und Spätsommerromantik auf der Böhmerwiese. Vier Tage lang bringen Bands die Besucher in Schwung. Regionale Schmankerl rund um die namensgebende Zwiebel und Spezialitäten wie der Original-Zwiebelburger laden zum Genießen ein. Der Eintritt zum Zwiebeltreterfest ist kostenlos. Weitere Infos zu Festzeiten, zu den Bands oder zum Wobla-Preisschafkopfen am Festsonntag gibt es unter www.zwiebeltreterfest.de. red