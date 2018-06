Feierliches Gelöbnis auf dem Marktplatz in Karlstadt

Zivile wechseln in Soldatenstatus



Sebastian Vogt



42 zivile Mitarbeiter aus den Bereichen der Wehrverwaltung sowie den Streitkräften legten auf dem Marktplatz in Karlstadt, umringt von zahlreichen Zuschauern, öffentlich ihr feierliches Gelöbnis ab. Bei sommerlichen Temperaturen marschierten die Lehrgangsteilnehmer der allgemeinen soldatischen Ausbildung Teil 1 (ASA1) ein. Kurz darauf folgte die Ehrenformation und das Luftwaffenmusikkorps aus Erfurt unter der Stabführung von Oberstleutnant Zenglein."Mit dem Gelöbnis symbolisieren sie ihre Verbundenheit mit der Bundeswehr und ihre feste Verankerung in der Bevölkerung", sagte Oberstleutnant Carsten Pabst, stellvertretender Kommandeur des Vereinte Nationen Ausbildungszentrums Bundeswehr aus Hammelburg , bei seiner Begrüßung der angetretenen Formation.Die ASA1 ist ein Lehrgang für ungedientes Zivilpersonal der Bundeswehr, das nach weiterer Ausbildung im Soldatenstatus in den Einsatz verlegt wird. Ausbildungsziel ist das Erlernen von allgemeinmilitärischen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Die Lehrgangsdauer umfasst drei Wochen. "Die Lehrgangsteilnehmer absolvieren eine sehr verkürzte, aber bedarfsangepasste allgemeine Grundausbildung", erläuterte Pabst. Zu den Ausbildungsinhalten des ASA1-Lehrgangs gehören unter anderem Grundlagen des Gefechtsdienstes, Innere Führung und Sanitätsausbildung. Hinzu kommen auch grundsätzliche Hinweise zu Regeln des militärischen Zusammenlebens und zum Verhalten im täglichen Dienst."Die Bundeswehr leistet sowohl militärisch, wie auch zivil einen unverzichtbaren Dienst für unser Land", sagte CSU-Landtagsabgeordneter Thorsten Schwab . Der Ehrengast stellte zudem heraus, dass die zivilen Mitarbeiter den Soldaten den Rücken freihielten und eine wichtige Stütze in den Auslandsmissionen seien. "Sie sind der enge Partner der Soldaten."Ohne die Unterstützung durch Zivilpersonal im Status von Reservedienstleistenden sei heutzutage kein Einsatz der Bundeswehr mehr denkbar. Mit dem Treuebekenntnis treten die Lehrgangsteilnehmer in die soldatische Gemeinschaft, mit allen damit verbundenen Rechten und Pflichten ein. "Das ist alles andere als selbstverständlich", so Schwab.Das VNAusbZBw (Vereinte Nationen Ausbildungszentrums Bundeswehr ) ist eine auf praktisches Handlungstraining spezialisierte, multinationale und ressortübergreifende Einrichtung für einsatzvorbereitende Ausbildung.