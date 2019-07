Feierliche Einführung in St. Josef Buckenhofen

Am Sonntag, 21. Juli, werden während des Jugendgottesdienstes um 9 Uhr in St. Josef Buckenhofen die neuen Ministranten für ihren Dienst am Altar von Pfarrer Mariadas Kalluri zusammen mit den neuen Oberministrantinnen Carina Reuschl und Maria Pappa sowie dem neuen Oberministranten Philipp Molitor feierlich eingeführt. Die musikalische Begleitung der modernen Lieder übernimmt die Band "Tabor" aus Reuth. Im Anschluss von 11 bis 13 Uhr hat das Jugendteam einen Spielevormittag für alle Kinder und Jugendlichen aus dem Ministrantendienst und den Jugendgruppen vorbereitet. Es wird dazu auch ein Mittagessen angeboten, so dass es kein Weißwurstfrühstück nach dem 9-Uhr-Gottesdienst geben wird. red