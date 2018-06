Feierlaune im Osten

red



Am Samstag, 30. Juni, von 14 bis 18 Uhr ist auf den Sportwiesen der Graf-Stauffenberg-Schulen in der Kloster-Langheim-Straße so einiges geboten. Der Familientreff "Löwenzahn", das Stadtteilmanagement Starkenfeld und der Jugendtreff Ost laden zum Sommerfest mit Jahrmarktflair ein. Neben Fußball, Basketball, Beachvolleyball und Tischtennis sorgt eine Hüpfburg für jede Menge Spaß. Zirkus Giovanni bringt den Kindern mit Jonglage und Akrobatik das Zirkusleben nahe. Im Tipizelt können sich die Kleinen eine Auszeit gönnen und spannende Geschichten vorlesen lassen.Unter dem Motto "Vom Stadtteil für den Stadtteil" will Bambergs Osten zeigen, was in ihm steckt, so die Veranstalter. Nach der Begrüßung von Oberbürgermeister Andreas Starke gibt es Tanzdarbietungen, Auftritte der Erlöser-Schulband, der Schulband der Graf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule sowie der inklusiven Band "Sleeping Ann" der Lebenshilfe Bamberg