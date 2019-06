Feierfreunde unterstützen

Die Feierfreunde Oberfranken sind oftmals Veranstalter von Jugendevents und Partys. Die 90er-Party in der Kulturhalle Steinwiesen wurde von vielen Gästen besucht und fand guten Anklang. Wie Florian Beierwaltes von den Feierfreunden ausführte, wolle man aber nicht nur feiern, sondern auch etwas für die Jugendarbeit in der Gemeinde Steinwiesen tun. Aus diesem Grund übergab er nun an Michael Burger 250 Euro für die Jugendarbeit des Sportvereins Steinwiesen. Die kleinen Turner und die kleinen Fußballer sollen etwas davon haben. Beierwaltes: "Wir unterstützen immer wieder gern die Vereinsjugend." sd