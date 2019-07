Wissenswertes über die Naturschätze und ein gemütliches Picknick gibt es bei der geführten Feierabendwanderung im Ellertal am Freitag, 19. Juli, von 17.30 bis etwa 21 Uhr. Die sechs Kilometer lange Rundwanderung beginnt ab Tiefenellern (Gemeinde Litzendorf) und führt etwa 300 Höhenmeter hinauf zu einem Aussichtsfelsen mit Fernblick bis hin zu den Höhen des Steigerwaldes. Den Abschluss bildet ein Picknick mit einem Glas Wein und kleiner Vesper. Festes Schuhwerk ist nötig, heißt es in der Ankündigung. Die Wanderung leitet die Projektgruppe Insektenfreundliche Gemeinde Litzendorf. Ein Unkostenbeitrag wird erhoben. Weitere Informationen und Anmeldung bei der Tourist-Info Fränkische Toskana in Litzendorf unter der Telefonnummer 09505/8064106. red