Feierabendtour nach Weiher

Am Wunderburger Brunnen ist Treffpunkt für die nächste Feierabendradtour des ADFC Bamberg am Donnerstag, 2. Mai, um 18 Uhr. Die 30 Kilometer lange Strecke führt auf überwiegend verkehrsarmen Wegen durch das Bamberger Umland in Richtung Weiher. Nach einer Einkehr geht es wieder zurück nach Bamberg. red