Feierabendtour geht nach Viereth

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) veranstaltet an diesem Mittwoch, 17. Juli eine Feierabendtour, die nach Viereth geht. Die Feierabendtour führt laut den Veranstaltern auf überwiegend verkehrsarmen Wegen durch das Bamberger Umland. Nach einer Einkehr geht es dann wieder zurück nach Bamberg. Die Strecke ist etwa 30 Kilometer lang, überwiegend flach und geeignet für jeden Alltagsradler. Treffpunkt ist am Mittwoch um 18 Uhr am Wunderburger Brunnen. Rückkehr ist gegen 21 Uhr geplant. Ansprechpartner für die Tour ist der ADFC-Tourenleiter unter der Telefonnummer 0951/54773. red