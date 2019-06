Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club veranstaltet am morgigen Donnerstag, 6. Juni, eine Tour in den Feierabend. Von Lichtenfels führt sie in das Umland der Korbstadt zu einer gemütlichen Einkehr. Gestärkt geht es dann zum Ausgangspunkt zurück. Die Strecke ist etwa 25 Kilometer lang, meist flach und für Alltagsradler geeignet. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr an der Tourist-Information Lichtenfels (Marktplatz 10). Infos bei Sonja Fischer unter Telefon 09574/2880552. red