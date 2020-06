Feierabendradtour und Mountainbike-Tour

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) veranstaltet am morgigen Mittwoch eine Feierabendradtour. Geradelt wird auf überwiegend verkehrsarmen Wegen durch das leicht hügelige Bamberger Umland.

Die knapp zweistündige Tour ist für Alltagsradler geeignet und circa 25 Kilometer lang. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Wunderburger Brunnen, Wunderburg 4. Die Teilnahme ist kostenlos. Nähere Informationen dazu gibt es unter der Rufnummer 0951/54773 oder auf www.adfc-bamberg.de/tour.php? Tour=2128.

Ebenfalls am morgigen Mittwoch sind alle Mountainbiker zu einer Tour "Rund um den Semberg" eingeladen. Die Trailtour mit 50 Prozent naturfesten Wegen führt über den Kreuzberg und Mönchsee nach Baunach und am Main zurück und ist auch für fitte MTB-Anfänger geeignet. Treffpunkt ist um 18 Uhr in Hallstadt/St. Kilian (Marktplatz). Die Teilnahme ist kostenlos. Nähere Informationen dazu gibt es bei Tourenleiter Norbert Hetz, Telefonnummer 0951/30120511, Handynummer 0176/96322882 oder unter www.adfc-bamberg.de/tour.php?Tour=2078. red