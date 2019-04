Feierabendmahl in der Kirchengemeinde

Die evangelische Kirchengemeinde Zeil lädt am morgigen Gründonnerstag um 19 Uhr zum Feierabendmahl in die Himmelfahrtskirche ein. In Anlehnung an die frühe christliche Praxis wird bei diesem Gottesdienst die Feier des Abendmahles mit einem gemeinsamen Abendessen verbunden. Die Organisatoren bitten deshalb darum, dass jeder Gast eine Kleinigkeit an Essen mitbringt, das dann geteilt wird. Eine Anmeldung zu dem Feierabendmahl ist nicht erforderlich. red