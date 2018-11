Feierabendgottesdienst zum Ewigkeitssonntag

Am Sonntag, 25. November, lädt die Evangelische Kirchengemeinde Hirschaid-Buttenheim um 18 Uhr zu einem Feierabendgottesdienst in die Matthäuskirche in Buttenheim ein. Unter dem Motto "Weißt du, wohin wir gehen?" lädt der Gottesdienst in freier Form ein, über Sterben und das Leben nach dem Leben nachzudenken. Gestaltet wird er mit modernen Liedern und Impulsen von einem Team und den Konfirmanden der Kirchengemeinde. Anschließend gibt es die Möglichkeit, bei einem kleinem Imbiss miteinander ins Gespräch zu kommen. red