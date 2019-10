Feierabendgottesdienst mit modernen Liedern

Am Sonntag, 13. Oktober lädt die Evangelische Kirchengemeinde Hirschaid-Buttenheim um 18 Uhr zum Feierabendgottesdienst "Wende-Zeiten" in die Matthäuskirche in Buttenheim ein. 2019 jährt sich zum 30. Mal die friedliche Revolution. Ihr Ergebnis war der Mauerfall und die Vereinigung von DDR und Bundesrepublik. Ohne die Kirchen und das vielfältige und beharrliche Engagement der Gemeinden in der ehemaligen DDR wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen. Der Gottesdienst greift biblische Texte und Gebete aus den Friedensgebeten von damals auf und Zeitzeugen kommen zu Wort. Anschließend gibt es die Möglichkeit, bei einem kleinem Imbiss zusammenzubleiben. red