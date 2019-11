Buttenheim vor 12 Stunden

Feierabendgottesdienst in Buttenheim

Am morgigen Sonntag, 24. November, findet um 18 Uhr in der Matthäuskirche in Buttenheim der nächste Feierabendgottesdienst statt. Unter dem Motto "Ein Lied in der Nacht" lädt der Gottesdienst ein, am ...