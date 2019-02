Feierabendgottesdienst in Buttenheim

Am Sonntag, 10. Februar, lädt die evangelische Kirchengemeinde Hirschaid-Buttenheim um 18 Uhr zum Feierabendgottesdienst in die Matthäuskirche in Buttenheim ein. "Suchet den Frieden und jaget ihm nach": Die Jahreslosung aus dem Psalm 34 prägt den Gottesdienst. Der Feierabendgottesdienst lädt ein, in freier Form mit modernen Liedern, Impulsen und Anspielen im Alltag innezuhalten. Anschließend gibt es die Möglichkeit, bei einem kleinem Imbiss zusammenzubleiben. red