Feierabend verschiebt sich

Nachsitzen ist angesagt - zumindest für einige Fußballteams aus dem Fußballkreis Schweinfurt. Zum Auftakt empfängt der Bayernligist FC Sand am Mittwoch den FSV Erlangen-Bruck, während der TSV Burgpreppach auf dem Gelände des TSV Aidhausen gegen den TSV Gochsheim III um den Klassenerhalt kämpft. Beide Spiele beginnen um 18.30 Uhr.

Am Donnerstag, 18.30 Uhr, bestreitet der FC Sand II sein Hinspiel zu Hause gegen die Spfr. Herbstadt. Tags darauf tritt der SC Stettfeld auf dem Rasen des FC Haßfurt gegen die SG Traustadt an und versucht, den Aufstieg in die Kreisklasse perfekt zu machen. Spielbeginn ist ebenfalls um 18.30 Uhr. Der FC Baunach nimmt selbst nicht an der Relegation teil, doch findet auf dessen Gelände die Partie zwischen der SpVgg Lettenreuth und dem FSV Phönix Buttenheim um einen Platz in der Bezirksliga statt. red BAYERNLIGA Hinspiele Mittwoch, 22. Mai, 18.30 Uhr FC Sand - FSV Erlangen-Bruck Rückspiele Samstag, 25. Mai, 17 Uhr FSV Erlangen-Bruck - FC Sand Modus: Die Sieger aus Hin- und Rückspiel qualifizieren sich für die Bayernliga RELEGATION ZUR BEZIRKSLIGA UNTERFRANKEN RUNDE 1, HINSPIELE Dienstag, 21. Mai, 18.30 Uhr: Spiel 1: FC BW Leinach - Südring AB Mittwoch, 22. Mai, 18.30 Uhr: Spiel 2: Bay. Kitzingen - BSC Schweinheim Spiel 3: FC Gerolzhofen - TSV Münnerstadt Donnerstag, 23. Mai, 18.30 Uhr: Spiel 4: FC Sand II - Spfr. Herbstadt RUNDE 1, RÜCKSPIELE Freitag, 24. Mai, 18.30 Uhr: Spiel 1: Südring AB- FC BW Leinach Samstag, 25. Mai, 16 Uhr: Spiel 3: TSV Münnerstadt - FC Gerolzhofen Sonntag, 26. Mai, 14 Uhr: Spiel 2: BSC Schweinheim - Bay. Kitzingen Sonntag, 26. Mai, 16 Uhr: Spiel 4: Spfr. Herbstadt - FC Sand II

RUNDE 2, HINSPIELE Mittwoch, 29. Mai, 18.30 Uhr: Spiel 5: Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 2 Spiel 6: Sieger Spiel 4 - Sieger Spiel 3

RÜCKSPIELE RUNDE 2 Samstag, 1. Juni, 14/16 Uhr: Spiel 5: Sieger Spiel 2 - Sieger Spiel 1 Spiel 6: Sieger Spiel 3 - Sieger Spiel 4 Die Sieger der Spiele 5 und 6 sind in der Saison 2019/20 Bezirksligisten. Zusätzlich wird ein freier Platz ausgespielt: Mittwoch, 5. Juni, 18.30 Uhr, Ort offen: Spiel 7: Verlierer Spiel 5 - Verlierer Spiel 6 RELEGATION IM KREIS SCHWEINFURT ZUR KREISLIGA 1. Spiel, Freitag, 24 Mai, 18.30 Uhr, beim TSV Heidenfeld: TSV Grettstadt - SG ASV Untereisenheim 2. Spiel, Samstag, 25. Mai, 16 Uhr, beim SV Ebelsbach: VfR Hermannsberg - SG TSV Prappach/O. 3. Spiel, Mittwoch, 22. Mai, 18.30 Uhr, bei den FT Schweinfurt: DJK Schweb./Schwem. - SC Hesselbach 4. Spiel: Verlierer Spiel 2 - Verlierer Spiel 1

5. Spiel: Verlierer Spiel 3 - Verlierer Spiel 4 ZUR KREISKLASSE 1. Spiel, So., 26. Mai, 13.30 Uhr, in Kützberg: DJK Büchold - SpVgg Hambach 2. Spiel, Samstag, 25. Mai, 16 Uhr, beim TV Schweinfurt-Oberndorf: Türkgücü Schweinfurt - FV N.-/Oberwerrn 3. Spiel, Sonntag, 26. Mai, 16 Uhr, beim TV Haßfurt: SV Friesenhausen - TSV Zell am Ebersberg 4. Spiel, Freitag, 24. Mai, 18.30 Uhr, beim TSV Aidhausen: TSV Gochsheim III - TSV Burgpreppach 5. Spiel, Freitag, 24. Mai, 18.30 Uhr, beim 1. FC Haßfurt: SG Traustadt/Donnersdorf - SC Stettfeld Sieger Spiel 1 bis 5 ist/bleibt Kreisklassist . 6. Spiel: Verlierer Spiel 2 - Verlierer Spiel 5

7. Spiel: Verlierer Spiel 4 - Verlierer Spiel 3

8. Spiel: Verlierer Spiel 1 - Verlierer Spiel 6 Sieger Spiel 6 bis 8 ist/bleibt Kreisklassist.