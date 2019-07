Feierabend in der Mainaue

Kreisfachberater Friedhelm Haun lädt im Rahmen von BayernTourNatur zu einer naturkundlichen Feierabendführung in die Mainaue bei Mainleus am morgigen Donnerstag um 18 Uhr ein. Im Sommer erreicht die Natur ihren Höhepunkt. Viele Pflanzen haben schon Hitze und Trockenheit zu spüren bekommen - sie blühen und fruchten. Gelaufen wird von der Hochterrasse über dem Main hinunter in die Aue, die von Feuchtigkeit geprägt ist. Treffpunkt ist in der Friedhofstraße zwischen Friedhof und Schulgebäude, Parkplätze sind vorhanden. Ansprechpartner ist Friedhelm Haun (09221/707553, E-Mail: haun.friedhelm@landkreis-kulmbach.de). red