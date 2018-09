Feier zum Tag der Deutschen Einheit

Am Montag, 3. Oktober, jährt sich der Tag der Wiedervereinigung zum 28. Mal. Aus diesem Grund laden die Bürgermeister Christoph Other für die Gemeinde Hellingen (Kreis Hildburghausen, Thüringen) und Wolfram Thein für die Marktgemeinde Maroldsweisach (Kreis Haßberge) zum Tag der Deutschen Einheit in Maroldsweisach ein. Um 14 Uhr beginnt die Wiedervereinigungsfeier im Saalbau Hartleb, wie die Gemeinde Maroldsweisach mitteilte. Nach dem Festgottesdienst halten die beiden Bürgermeister Ansprachen zur Grenzöffnung und Wiedervereinigung. Beim gemütlichen Beisammensein mit musikalischer Unterhaltung können die Besucher den Tag ausklingen lassen. red