Feier zum Josefstag

In der Pfarrgemeinde Westheim findet am Dienstag, 19. März, um 18 Uhr ein Gottesdienst zum Josefstag statt. Anschließend steht ein Beisammensein im Pfarrheim mit Rückblick auf das Jahr und Verabschiedung der ausgeschieden sowie Begrüßung der neuen Kirchenverwaltungsmitglieder an. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. sek