Feier zu Ehren des Stadtpatrons

In der Stadtpfarrkirche St. Magdalena wird am Sonntag, 19. Januar, das Patrozinium des heiligen Sebastians im Rahmen eines Festgottesdienstes um 17 Uhr gefeiert. Je nach Wetterlage wird anschließend in der kleinen Runde eine Lichterprozession stattfinden. Der heilige Sebastian ist der Stadtpatron von Herzogenaurach. Dieses Fest wird seit der 1000-Jahr-Feier 2002 wieder alljährlich gefeiert. Zelebrant und Festprediger wird Pfarrer Johannes Saffer sein, der Pfarrer von Hannberg und Weisendorf. Seit September 2019 bilden die katholischen Pfarreien Herzogenaurachs mit den beiden Pfarreien den neuen Seelsorgebereich Aurach-Seebachgrund. red