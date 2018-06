Feier unterm Sternenzelt

Es gibt noch Karten





Zum 64. Mal findet am Samstag, 30. Juni, das Schlossgartenfest der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) statt. Zum 19. Mal wird es organisiert von Ursula Ertl. Zum vierten Mal ist FAU-Präsident Joachim Hornegger Gastgeber, und zum ersten Mal sind Peter Hübschmann aus Ebermannstadt und Marcus Müller aus Veilbronn für die Gastronomie verantwortlich.Zudem wurde vor 275 Jahren die Universität gegründet. "Für einen Mathematiker ist die 64 auch ein runder Geburtstag, das ist zwei hoch sechs", scherzte Joachim Hornegger bei der Programmvorstellung und erzählte, dass es in diesem Jahr auch Karten im freien Verkauf gibt.Ursula Ertl ergänzte, dass auch noch einzelne der insgesamt 6000 Karten erstanden werden können.Das Motto der Veranstaltung lautet "Die Welt zu Gast in Erlangen " - und diese Welt wird unter einem Sternenzelt präsentiert. "Wir erwarten Gäste aus Hamburg und Hannover, aber auch aus Japan", so Ertl.Die Gäste - Studenten, Professoren , der bayerische Ministerpräsident, Freunde und Förderer der Universität, Politiker oder Vertreter der Wirtschaft - können sich auf einige Neuerungen freuen, denn die Planer haben sich für ein offenes Konzept entschieden, bei dem jeder willkommen ist."Früher haben sich die Besucher vor dem Schloss verabredet und getroffen. Jetzt haben wir einen Meeting-Point im Schlossgarten", so Peter Hübschmann. Hier würden die Gäste empfangen, könnten bei einem Aperitif ankommen und sich einen kleinen Gruß aus der Küche munden lassen.Es handelt sich dabei laut Hübschmann um einen Lounge-Bereich mit Jazzmusik. Außerdem wird es nicht viele einzelne Pagoden-Zelte geben, sondern zwei Zirkuszelt-Bespannungen mit vielen Lichtern. "Wer auf den Wegen flaniert, wird nicht mehr aufgehalten von den Gästen, die an den Ständen stehen",erklärt er.Und hier wird es regionale Produkte geben, die Hübschmann und Müller international interpretieren. Das heißt, dass die Gäste mit italienischen oder thailändischen Speisen, aber auch mit Burgern verwöhnt werden. Brauereien aus der Region sind ebenfalls involviert. Und eswird das FAU-Jubiläumsbier "Helles Köpfchen" ausgeschenkt, das mit Nelson-Hopfen aus Neuseeland gebraut wurde. Für die Bar ist Tobias Sack zuständig, der bekannte Cocktails mixen wird.Eine besondere Attraktion wird die leuchtende Meerjungfrau "Merilyn" im hinteren Teil des Schlossgartens in der Nähe des Reiterdenkmals sein, die der Erlanger Künstler Dieter Erhard kreiert hat. Wer mindestens zehn Euro spendet, darf auf einen Fußhebel drücken und die Meerjungfrau zum Wassersprühen bringen.Die Spenden sind für Erhards Kinderhilfsprojekt in Guatemala, für die Studienorientierung für Geflüchtete sowie für Studierende in Not, ein Projekt der katholischen Hochschulgemeinde, das dem FAU-Präsidenten am Herzen liegt. Hornegger erklärt, dass am Freitag entschieden wird, ob das Fest stattfindet oder bei schlechter Wetterprognose um eine Woche später verschoben wird. Los geht es um 20 Uhr, um 22 Uhr singen zwei Opernstars Höhepunkte aus Operette und Musical, und um 23 Uhr gibt es das Barockfeuerwerk am Brunnen und anschließend das Hochfeuerwerk."Es ist schön, dass in diesem Jahr wirklich jeder teilnehmen kann", meinte Albrecht Mikulaschek von der Karnevals-Gesellschaft Narrlangia. Diese ist einer der Partner beim Familientag am Sonntag. "Unser Männerballett wird tanzen, und wir bringen den Sketch ‚Dick und Doof am Bau‘, den wir auch bei der Prunksitzung in Heiligenstadt gezeigt haben."Marcus Müller ist es wichtig, dass es in diesem Jahr am Familientag ein richtig gutes Catering geben wird. Danach bleiben 200 Sitzgarnituren stehen, und es wird bis zum 8. Juli einen fußballfreien Biergarten im Schlossgarten geben.