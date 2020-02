Feier mit Brezel und Baguette

Zum Auftakt des Jubiläumsjahres "50 Jahre Städtepartnerschaft Bamberg - Rodez" wurde im Kaiser-Heinrich-Gymnasium ausgiebig gefeiert.

Als ziemlich beste Freunde - so kann man Deutschland und Frankreich bezeichnen. Den offiziell 57. Geburtstag dieser Freundschaft gestalteten die Schüler des KHG als kurzweiligen Abend mit einer Quizshow, musikalischer Untermalung durch Chansons und deutsch-französischen Spezialitäten wie Brezeln und Baguette.

Am 22. Januar 1963 wurde der Elysee-Vertrag unterzeichnet, bis heute der Grundstein für die Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland. Die Städtepartnerschaft zwischen Bamberg und Rodez feiert in diesem Jahr sogar einen runden Geburtstag: Am 1. Mai 1970 unterzeichneten der damalige Oberbürgermeister von Bamberg, Theodor Mathieu, und der Bürgermeister von Rodez, Roland Boscary-Monsservin, die Urkunde, die eine äußerst lebendige Städtepartnerschaft begründete.

Das Interesse am deutsch-französischen Abend war so groß, dass manche Besucher in der Haupthalle des Kaiser-Heinrich-Gymnasiums nur Stehplätze finden konnten. Unter ihnen viele, die der Städtepartnerschaft mit der französischen Stadt Rodez sehr verbunden sind. Schulleiter Michael Strehler schilderte in seinem Grußwort, dass auch er als Teilnehmer am Schüleraustausch Bamberg - Rodez seine Liebe zu Frankreich entdeckt hat. Er freue sich daher, dass seine Schule Gastgeber dieser Veranstaltung sei.

Besonders die Schulen seien eine wichtige Säule, betonte Bürgermeister Christian Lange in seiner Rede. Aber auch die Feuerwehr, die Bürgervereine, die Bamberger Gärtner oder die Volkstanzgruppe Regnitztaler, die in ihren schmucken Trachten vor Ort waren, demonstrierten die besondere Verbundenheit mit Rodez.

Grußworte aus Rodez überbrachte Agnes Cuisset vom Partnerschaftskomitee Rodez. Isabelle Soulié von der Robert Bosch GmbH in Rodez und der technische Werkleiter Diesel Injection Bamberg der Robert Bosch GmbH, Thomas Weber, kamen ebenfalls zu Wort, gelten doch die beiden Bosch-Werke als "Geburtshelfer" der Städtepartnerschaft. Für den musikalischen Rahmen sorgte der Kammerchor des Kaiser-Heinrich Gymnasiums unter der Leitung von Irmgard Köhler (Klavier) sowie Freia Schloter und Ernst-Felix Thiel (Gesang und Gitarre).

Unterschiede schmecken

Das P-Seminar "Deutsch-französischer Tag" des KHG unter Leitung von Studienrat Christian Winkler organisierte den Quizabend, bei dem Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Städte spielerisch zum Ausdruck gebracht wurden. In verschiedensten Spielen mussten die Teams Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich hören, fühlen und sogar schmecken. Klischees wurden abgeklappert und die Kenntnisse über beide Städte geprüft. Am Ende verhalf Bürgermeister Wolfgang Metzner als Publikumsjoker dem französischen Team zum knappen Punktevorsprung und damit zum - vom P-Seminar eigens designten und dank 3D-Druck selbst hergestellten - Siegerpokal.

Bei Baguette und Brezel und Wein aus beiden Ländern tauschten die Besucher viele Erinnerungen aus 50 Jahre Städtepartnerschaft aus unnd freuen sich auf die kommenden Begegnungen im Jubiläumsjahr. Ein eigenes Jubiläumslogo wird den Veranstaltungsreigen im Jubiläumsjahr begleiten.

Der Abend bildet den Auftakt zu den Jubiläumsfeierlichkeiten mit zahlreichen weiteren Einzelveranstaltungen: So wird am 3. April ein Chor vom Lycee Foch aus Rodez ein Konzert in der Aula des Franz-Ludwig-Gymnasiums geben. In der Zeit vom 21. bis 24. Mai wird das 50-jährige Jubiläum in Rodez gefeiert. Das Reisebüro Schiele organisiert hierzu eine eigene Bürgerreise (20.-24. Mai). Vom 11. bis 14. Juli finden dann Feierlichkeiten in Bamberg statt.

Die Briefmarkenvereine in Rodez und Bamberg gestalten zum Jubiläum eine Sonderbriefmarke, die am 9. Juli in Bamberg zu erwerben sein wird. Am 10. Juli um 18 Uhr wird es ein weiteres Konzert mit einem Streicherensemble aus Rodez in der Elisabethenkirche im Sand geben. Ebenso dürfen sich alle Freunde Frankreichs auf einen Markt mit französischen Spezialitäten aus Rodez in der Bamberger Innenstadt am 13. Juli freuen. red