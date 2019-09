Feier der 25-jährigen Gemeindepartnerschaft

Die regelmäßigen Gottesdienstbesucher wissen es: Am Sonntag, 29. September, ist in St. Johannis um 18 Uhr Kirche am Abend. Der "Back to Church"-Gottesdienst, für dessen musikalische Ausgestaltung die Flötengruppe Gestungshausen gewonnen werden konnte, steht ganz im Zeichen der Gemeindepartnerschaft zwischen St. Johannis in Rödental und Lupatingatinga in Tanzania. Seit 25 Jahren besteht diese Partnerschaft. Das ist auch der Grund für eine kleine Ausstellung, die mit diesem Gottesdienst eröffnet wird. Beim Kirchenschoppen nach dem Gottesdienst kann die Ausstellung angeschaut werden. "Back to Church" heißt: einen Freund oder Nachbarn zum Gottesdienst einzuladen. red