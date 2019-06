Der Gartenbauverein Limmersdorf-Felkendorf veranstaltet am Samstag sein Johannisfeuer. Beginn ist ab 19 Uhr am Wasserhochbehälter in Limmersdorf. Des Weiteren weist der Gartenbauverein darauf hin, dass am Sonntag um 10 Uhr ein Gottesdienst im Grünen mit anschließendem Frühschoppen mit Blausud stattfindet. red