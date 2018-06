Fehler beim Überholen führt zu Kettenreaktion

Eine Unaufmerksamkeit beim Überholen hat zu einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der A 9 geführt. Am Donnerstagnachmittag scherte ein 49-jähriger Autofahrer mit seinem Audi auf der Fahrt in Richtung Nürnberg in Höhe der Ausfahrt Trockau zum Überholen aus. Er übersah einen bereits neben sich fahrenden Mittelfranken und streifte dessen Fahrzeug. Hierdurch kam der 49-Jährige zurück auf seinen Fahrstreifen und touchierte hier das Heck eines Motorrades. Der 48-jährige Motorradfahrer aus Italien stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Seine schwere BMW schlitterte über die Fahrbahn und krachte in einen Sattelzug. Der Italiener wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beträgt 20 000 Euro. Der Unfallverursacher wird angezeigt.