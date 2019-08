In der Nacht zum Mittwoch ist gegen Mitternacht eine 47-Jährige mit ihrem Pkw in der Ansbacher Straße beim rückwärts Ausparken gegen einen geparkten Kleintransporter eines Schaustellers gestoßen. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird von der Polizei mit insgesamt rund 3300 Euro beziffert.