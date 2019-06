Am Freitagmittag gegen 11 Uhr fuhr eine 72-jährige Pkw-Fahrerin in der Erlanger Straße vom Fahrbahnrand weg und anschließend an den dort geparkten Autos vorbei. In diesem Mo-ment parkte ein 71-Jähriger rückwärts aus der Reihe der Fahrzeuge aus. Der Rentner hat dabei den vorbeifahrenden Pkw übersehen und es kam zum Zusammenstoß. Der Sachschaden an den beiden Autos wird von der Polizei auf insgesamt rund 2000 Euro geschätzt.